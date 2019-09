Nel Movimento c’è chi mette in riga Di Battista. Gallo: “Non abbiamo bisogno di parolai e di gente che demolisce”

Qualche consenso all’interno del Movimento 5 Stelle l’ennesimo intervento a gamba tesa di Alessandro Di Battista, con il suo del Pd non mi fido, lo ha raccolto. La maggioranza dei pentastellati più che all’ennesima polemica con quelli che sono ormai gli alleati di governo è però interessato alle riforme da fare. E Dibba, che parla nella comoda posizione di chi non ha alcuna responsabilità, è stato rimesso in riga. “Non abbiamo bisogno di parolai, di gente che demolisce e che più o meno inconsapevolmente si adopera per la vittoria del centrodestra in Italia. Qui non si tratta di avere fiducia nel Pd, noi abbiamo sempre e solo fiducia dei cittadini, ma siamo abbastanza maturi da affrontare le sfide complesse e di fronte alle quali non scappiamo perché sappiamo di essere all’altezza”, ha scritto in un lungo post su Facebook il presidente della commissione cultura della Camera, Luigi Gallo. Insomma meno parole e più fatti. Quelli attesi da tempo dagli italiani e promessi dal Movimento 5 Stelle.