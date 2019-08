Nessun compromesso al ribasso. Giù le mani dalla prescrizione. Parla il sottosegretario M5S, Ferraresi: “Finiti i tempi di Berlusconi al Governo, noi differenti”

Matteo Salvini stia sereno: sulla riforma della giustizia non ci saranno accordi al ribasso né si rimetterà mano allo stop alla prescrizione. Dopo le parole del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, anche il sottosegretario Vittorio Ferraresi non fa sconti al Carroccio su una riforma portante non solo per il Movimento cinque stelle ma anche per lo stesso contratto di Governo siglato tra pentastellati e Lega all’inizio dell’esperienza di Governo. “Il nostro obiettivo – spiega Ferraresi – è la riduzione dei tempi sia nel processo civile che nel processo penale, perché solo così cittadini e investitori ritroveranno fiducia nel sistema giustizia”.

Pare che la Lega non la pensi in questo modo. Perché il Carroccio ha rilanciato temi come la separazione delle carriere e la riforma delle intercettazioni, temi cari a Berlusconi, che peraltro non sono presenti nel contratto di Governo?

Quando arrivano no a prescindere e si pescano argomenti qua e là che nulla hanno a che fare con la riduzione dei tempi dei processi è lecito pensare che l’obiettivo sia far saltare la riforma della prescrizione che entrerà in vigore a gennaio. Come ha già detto il ministro, ci auguriamo che non sia questo perché è inaccettabile fare giochini sulla pelle e sui diritti delle persone. Abbiamo portato a casa la legge “Spazzacorrotti” e non permetteremo a nessuno di far saltare la legge sulla prescrizione.

Non le sembra paradossale che proprio la Lega, che vi ha accusato di essere il “Movimento del no”, ora pare che stia facendo di tutto per bloccare una riforma cruciale per il Paese, anche da un punto di vista economico?

Una riforma strutturale della giustizia è una priorità per il nostro Paese, su questo siamo tutti d’accordo. Lo diciamo da sempre e ora finalmente, dopo mesi di lavoro, il ministro Bonafede ha messo a punto un disegno di legge delega, frutto di tavoli di lavoro con tutte le parti coinvolte e del recepimento di varie richieste avanzate anche dall’altra forza politica. Troviamo quindi assurdo e infondato che, proprio adesso che è tutto pronto per dare una risposta concreta ai cittadini, ci arrivino dei “no” ingiustificati e che non fanno bene al Paese.

Cosa accadrà ora?

Noi vogliamo metterci subito al lavoro per consegnare queste misure al Paese e continuare a migliorarle nel solco di quanto già realizzato con lo “Spazzacorrotti”. Il nostro obiettivo è la riduzione dei tempi sia nel processo civile che nel processo penale, perché solo così cittadini e investitori ritroveranno fiducia nel sistema giustizia. La separazione delle carriere e la limitazione delle intercettazioni, che nessuna incidenza possono avere peraltro sui tempi processuali, erano – e sono – obiettivi di berlusconiana memoria che non ci appartengono.

Siete disposti ad arrivare alla crisi di Governo pur di non cedere alla richiesta della Lega?

Se qualcuno pensa di bloccare tutto in maniera pretestuosa, magari pensando che così può saltare la legge sulla prescrizione, si sbaglia. Il Movimento 5 Stelle è aperto alle proposte serie, il Ministro l’ha ribadito anche oggi (ieri, ndr), noi non alziamo muri ma non siamo disponibili a compromessi al ribasso.