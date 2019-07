Non c’è trippa per gatti. Salvini scappa dal Parlamento (e dal Russiagate) e va al gattile del Verano

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, come annunciato ieri dal Viminale, anziché andare in Parlamento a riferire sul caso Russiagate, si è recato, questa mattina, a visitare il gattile del Cimitero del Verano, a Roma. “Felice di aver passato la mia mattinata al gattile del Verano a Roma – ha poi scritto il leader della Lega sulla sua pagina Facebook -, una splendida realtà che ospita centinaia di amici a quattro zampe. Con oggi parte l’iniziativa finanziata dal Ministero dell’Interno per beccare canili e gattili che non rispettano le norme, per segnalare abbandoni e maltrattamenti e per aiutare le associazioni che meritano di essere aiutate”.