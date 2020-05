Nuova fase nuovo modello. L’autocertificazione per gli spostamenti è ancora necessaria. Ecco il modulo in vigore da oggi

È disponibile sul sito della Polizia di Stato il nuovo modello (disponibile qui) di autodichiarazione per gli spostamenti in vigore da oggi in concomitanza con l’avvio della Fase 2. Può essere utilizzato anche il precedente modello barrando le voci non più attuali. L’autodichiarazione non va necessariamente stampata, è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.