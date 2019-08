Nuovo attacco di Salvini a M5S e Pd: “Sembra di tornare ai tempi di De Mita e Fanfani. Confidiamo che Mattarella non permetterà questo mercimonio ancora a lungo”

“Dico a Pd e M5S che da giorni si stanno trascinando nella contrattazione di ministeri e poltrone: fate in fretta, state perdendo giorni su giorni e non trovano accordo su ministeri, non su progetti, ma sulle poltrone. Sembra di tornare ai tempi della Prima Repubblica, ai tempi di De Mita e Fanfani”. E’ quanto afferma in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini. “Confidiamo – aggiunge Salvini – che il presidente Mattarella non permetterà questo mercimonio ancora a lungo. Qualsiasi cosa vogliate fare, fate in fretta, altrimenti la strada maestra sono le elezioni. Sul taglio dei parlamentari ci sono, risparmiamo qualche decina di milioni di euro, va bene. Si può fare, è un segnale di serietà e di rispetto del contratto di governo, un’altra promessa agli italiani mantenuta. Ma poi bisogna preparare manovra economia – ha detto ancora il leader leghista – che tagli le tasse a 10 milioni di lavoratori . La Lega ha le idee chiare”.