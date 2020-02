Oltre 1000 contagi da Coronavirus in Italia. Il 52% dei pazienti è in isolamento domiciliare. 50 le persone guarite, 29 le vittime

Sale a 1.049 il numero dei contagi da Coronavirus in Italia (1.128 se si aggiungono i decessi e le guarigioni). Lo ha reso noto, nel corso del consueto incontro con la stampa, il capo della Protezione civile e commissario all’emergenza, Angelo Borrelli. Le vittime sono 29. Il 52% degli ammalati si trova in isolamento domiciliare. Sono 50 le persone guarite. Le tre Regioni maggiormente: 552 in Lombardia (52% del totale), 189 in Veneto (18%), 213 in Emilia Romagna (20%). I ricoverati con sintomi sono 401 (38%) del totale e 105 sono in terapia intensiva (10%). Sono oltre 18.500 i tamponi effettuati finora.