Oltre 100mila contagi da Coronavirus in tutto il Mondo. L’Italia è il quarto Paese più colpito. Ma è emergenza anche in Germania e Francia

Sono oltre 100mila, per l’esattezza 100.656 alle 17 di oggi, le persone contagiate dal Coronavirus in tutto il mondo, di cui quasi 20.000 fuori dai confini della Cina, secondo l’ultimo aggiornamento fornito dalla Johns Hopkins University (mappa in diretta). Le vittime al momento sono 3.411, per la maggior parte in Cina. Le persone guarite dal Covid-19 sono oltre la metà, 55.671. Il Paese con il più alto numero di contagi resta la Cina con 80.573 casi, seguito dalla Corea del Sud (6.593) e dall’Iran (4.747). Quarta l’Italia con 3.858 contagi confermati, seguita da altri due Paesi europei: la Germania (578) e la Francia (577). Sempre secondo i dati della Johns Hopkins University, con 148 decessi, che l’Istituto superiore di Sanità dovrà comunque confermare, l’Italia è il secondo Paese dopo la Cina (oltre 3000) per numero di vittime, davanti all’Iran (124) e alla Corea del Sud (40).