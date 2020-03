Oltre 26mila i contagiati da Coronavirus in Italia. Quasi 200 i guariti e 345 i decessi in 24 ore. Borrelli: “A Bergamo sarà allestito un ospedale da campo”

Sono complessivamente 26.062 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento, rispetto a ieri, di 2.989 contagi. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto quindi i 31.506 casi. Il nuovo aggiornamento (qui la mappa con la situazione complessiva) è stato fornito questa sera, nel corso della consueta conferenza stampa dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. “Oggi – ha riferito il capo della Protezione civile – registriamo 192 persone guarite che porta a 2.941 il totale dei guariti. Registriamo 345 deceduti per un totale di 2.503”. Delle 26.062 persone contagiate, ha riferito ancora Borrelli, 12.894 sono ricoverati con sintomi, 11.108 si trovano in isolamento domiciliare e 2.060 in terapia intensiva. “Abbiamo deciso di dislocare l’ospedale da campo dell’Associazione Nazionale Alpini presso l’ente Fiera di Bergamo” ha detto il capo della Protezione Civile a proposito dell’emergenza posti letto nel comune lombardo.