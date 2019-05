Onorevoli romanisti in lutto. Il caso dell’addio di capitan De Rossi sbarca in Parlamento

L’appuntamento era per tutti nella sala del Senato di Sant’Ivo alla Sapienza. Dove ieri parlamentari ed ex di fede giallorossa si sono ritrovati per un incontro organizzato dai Roma Club Palazzo Madama e Montecitorio per fare il punto sulla situazione creatasi all’indomani del mancato rinnovo contrattuale da parte della Società a Daniele De Rossi. “Si tratta – hanno spiegato i promotori – di dare voce alla delusione che attraversa i tifosi giallorossi e promuovere tutte le iniziative, anche istituzionali, per tutelare questa grande passione popolare”. Tra i presenti Paolo Cento, Stefano De Lillo, Maurizio Gasparri, Loredana De Petris, Paola Binetti, Fabrizio Cicchitto, Davide Faraone, Gerardo Labellarte. Insomma, De Rossi è ormai un caso politico.