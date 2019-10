Orban è a Roma. Il premier sovranista ungherese questa sera incontrerà Silvio Berlusconi

Il premier sovranista ungherese, Viktor Orban, incontrerà questa sera, a Roma, l’ex premier e presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Il Cavaliere è giunto nella Capitale nel tardo pomeriggio per incontrare i vertici del partito. Subito dopo, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari, il leader azzurro avrà un faccia a faccia con Orban. Il premier ungherese si trova in Italia per partecipare alla conferenza dell’Internazionale democratica centrista (Cdi), di cui è vicepresidente, mentre domani sarà a Parigi dove incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron.