Per combattere l’evasione il Governo studia un superbonus della Befana. Restituirà fino a 475 euro l’anno a chi paga con carte o bancomat

Un “superbonus” della Befana, pari al 19% su una spesa massima di 2500 euro effettuata con carte e bancomat. E’ questa l’ipotesi cui si starebbe lavorando in queste ore il Governo. L’entità del bonus dipenderà dalle risorse, ma l’idea è quella di restituire fino a 475 euro ai contribuenti che nell’anno precedente abbiano speso fino a 2.500 euro utilizzando carte di credito o bancomat, per spese in settori che sono più a rischio evasione. “Non solo non tassiamo le merendine – ha scritto su Twitter il sottosegretario allo Sviluppo economico, Alessia Morani – ma riduciamo l’Iva su pasta e latte e altri beni di prima necessità per aiutare le famiglie. E sapete che c’è? Alla fine dell’anno metteremo anche un po’ di soldi in tasca agli italiani con il bonus Befana. Il resto sono chiacchiere e fake news”.