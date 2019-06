Porte girevoli anche sul Tav: Foietta esperto incompatibile. L’ex commissario ingaggiato da Chiamparino. L’Antitrust si sveglia solo a incarico finito

Nel Paese delle porte girevoli capita anche che su un tema delicato e divisivo come quello del Tav chi fino al giorno prima era commissario di Governo per la realizzazione dell’opera, il giorno dopo diventi super consulente per seguire a favore solo di una parte il destino di quell’infrastruttura. Un’incompatibilità evidente. Almeno all’apparenza. Per farla dichiarare a chi è incaricato di vigilare su tali possibili conflitti, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono stati necessari però tre mesi. Giusto il tempo necessario a far ultimare all’ex commissario Paolo Foietta la consulenza a lui data dall’ex presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. Oltre alle porte girevoli in Italia c’è infatti anche il dramma dei controlli impossibili, con norme che una volta approvate sembra sempre troppo difficile farle rispettare.

CONTRASTI CON IL GOVERNO. L’architetto Foietta, dirigente pubblico piemontese di lunga esperienza, il 23 aprile 2015 venne nominato dal Governo di Matteo Renzi commissario straordinario per l’asse ferroviario Torino-Lione. Sua la responsabilità di gestire tutti i passaggi tra Italia e Francia per arrivare alla realizzazione dell’infrastruttura, destinata fondamentalmente a rendere più semplice la circolazione delle merci. Una volta insediatosi il Governo gialloverde, con il Movimento 5 Stelle contrario al Tav e la Lega che continua a cercare in ogni modo di ultimare invece quell’intervento, mantenere il suo ruolo per Foietta è diventata quasi una missione impossibile. L’incarico è scaduto a fine dicembre e il 14 febbbraio è andato via, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa. Per il tecnico infatti l’analisi costi-benefici tanto cara al ministro Danilo Toninelli non sarebbe altro che un “documento omertoso”, che “dà dei numeri ma non dice come li ha costruiti”.

NUOVA POLTRONA. Foietta non è però rimasto a lungo lontano da treni e tunnel sulle montagne. L’ormai ex presidente della Regione Piemonte, favorevole al Tav, a marzo lo ha subito ingaggiato come consulente. Proprio per seguire le “attività di aggiornamento e presidio strategico della questione adeguamento asse ferroviario Torino-Lione”. Con un compenso da 23mila euro per tre mesi. Senza porsi troppi problemi di incompatibilità.

STOP TARDIVO. L’Antitrust, che dovrebbe vigilare sugli incompatibili, in base alla legge Frattini del 2004, ha ricevuto ad aprile una lettera dello stesso Foietta che chiedeva un parere sulla compatibilità del nuovo incarico vista la precedente attività da commissario. L’Authority ha però risposto soltanto adesso dichiarando l’incompatibilità. Dunque che l’architetto la consulenza regionale non avrebbe potuto accettarla. In Piemonte intanto è governatore Alberto Cirio e l’incarico sul Tav dato a Foietta è finito. Forse tutto finirà con una sanzione. Più o meno pesante.