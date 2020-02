Privacy e Agcom, Fico accelera sulla nomina dei componenti delle Authority. Proposta alla Casellati la data del 5 marzo per il voto congiunto delle Camere

Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha proposto alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, di svolgere il prossimo 5 marzo le elezioni dei componenti dei collegi dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Privacy) e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agocom), entrambe in scadenza (leggi l’articolo). Quella del 5 marzo è la data proposta dalla Camera, su cui ora si attende il via libera di Palazzo Madama. Come da prassi, dovrà essere il Parlamento, in seduta congiunta, ad eleggere in contemporanea i membri delle due autorità di garanzia.