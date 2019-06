Procure nel caos, Bonafede: “Non solo la politica deve porsi ogni giorno la questione morale. Anche le toghe diano esempio alle nuove generazioni”

“Siamo chiamati a dare l’esempio, parlo non solo della politica che deve porsi la questione morale ogni giorno, ma anche della magistratura che non deve dimenticare il suo ruolo e deve essere un esempio per le nuove generazioni”. E’ quanto ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, intervenendo alla Luiss alla cerimonia di premiazione del progetto “Legalità e merito”, riferendosi al caso Palamara. “Ogni volta che c’è un comportamento sbagliato – ha aggiunto il guardasigilli -, le istituzioni devono intervenire per evitare di esserne contagiate e per fare una riflessione di sistema senza limitarsi a etichettare quel singolo comportamento come sbagliato”.