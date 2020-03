Quasi diecimila infermieri hanno risposto all’appello della Protezione civile. In 500 andranno nelle zone più colpite. Molte adesioni dal Sud

“L’Italia ha un cuore grande. Ne sono orgoglioso. Si è appena chiuso il bando della Protezione Civile per 500 infermieri disposti a lavorare sul campo per combattere il nuovo Coronavirus. Hanno partecipato 9.448 donne e uomini, di ogni età e di ogni regione. Grazie. Insieme ce la faremo”. E’ quanto ha scritto, ieri sera, su Facebook, il ministro della Salute, Roberto Speranza, a proposito dell’appello lanciato dalla Protezione civile per reclutare 500 infermieri volontari per le zone più colpite dall’emergenza Coronavirus. “Un’altra grande dimostrazione di solidarietà. Grazie di cuore. Anche gli infermieri – ha detto, invece, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia -, dopo aver effettuato il tampone, partiranno verso gli ospedali delle zone in situazioni più critiche. Grazie anche alle regioni di appartenenza per la grande generosità nell’autorizzarli in tempo reale, a partire dal Lazio da cui sono arrivate 1.395 richieste. Ancora una conferma dal Sud per il grande numero di adesioni”.