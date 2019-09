Reddito di cittadinanza, il ministero del Lavoro dispone accertamenti sulla Saraceni. L’ex Br condannata per l’omicidio D’Antona percepisce il contributo mensile ma è ai domiciliari

La vicenda del reddito di cittadinanza percepito dall’ex brigatista, Federica Saraceni, condannata a 21 anni e 6 mesi di carcere per l’omicidio di Massimo D’Antona e attualmente ai domiciliari, “è oggetto di verifica da parte dei competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Giustizia e l’Inps, al fine di accertare l’eventuale presenza di anomalie”. E’ quanto ha fatto sapere lo stesso Ministero del Lavoro. La Saraceni è ai domiciliari dal 2005 e da agosto riceve 623 euro, nonostante tra i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza ci sia quello di non essere sottoposti a “misura cautelare personale” o essere stati condannati in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta per reati gravissimi.