Ripresi al Senato i lavori sulla Manovra. Il Governo pone la questione di fiducia sul maxi-emendamento. Il voto ci sarà nel pomeriggio

Sono ripresi questa mattina al Senato i lavori sulla Manovra, con le repliche dei relatori. Il via libera è atteso nel pomeriggio con il voto di fiducia. A comunicarlo all’Aula è stato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, annunciando un maxiemendamento che include le modifiche al provvedimento approvate dalla commissione Bilancio di Palazzo Madama. La presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, ha poi sospeso la seduta per valutare eventuali inammissibilità. Dopo la dichiarazione in Aula della presidente il testo passerà all’esame della commissione Bilancio per la valutazione sulle coperture.