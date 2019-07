Rischio terrorismo, Lufthansa e British Airways sospendono i voli per l’Egitto. Anche l’associazione dei piloti italiani chiede lo stop ma per l’Enac al momento non ci sono rischi

E’ allarme terrorismo sulle rotte da e verso l’Egitto. Diverse compagnie, tra cui Lufthansa e British Airways, hanno confermato lo stop ai collegamenti con la capitale egiziana per una settimana. La minaccia, tuttavia, resta misteriosa, anche l’Associazione nazionale piloti ha chiesto ad Alitalia e Enac di sospendere i voli verso il Cairo.

“L’Associazione nazionale piloti – ha riferito una nota – in seguito a un allarme sul rischio di attacchi terroristici contro il trasporto aereo diretto a Il Cairo, ha fatto richiesta ad Alitalia ed Enac di sospendere immediatamente tutti i voli verso la capitale egiziana, così come già fatto da Lufthansa e British Airways”.

L’allarme è stato lanciato ieri dal Foreign Office accennando esplicitamente di un “rischio terrorismo” in Egitto che riguarderebbe anche il traffico aereo. L’Enac ha comunicato che al momento non sono state diramate dalle competenti Autorità di prevenzione al terrorismo informazioni “che comportino l’adozione del provvedimento di sospensione”. “L’Enac – scrive l’ente italiano – è in permanente contatto con il ministero dell’Interno, con le Autorità per l’aviazione civile dei Paesi europei e le altre Autorità competenti ed è pronto a intervenire se la situazione si dovesse modificare o se dovessero esserci indicazioni differenti”.