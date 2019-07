Russiagate, anche l’avvocato Meranda è indagato per corruzione internazionale insieme a Savoini. Perquisita la sua abitazione a Roma

Gianluca Meranda, l’avvocato cosentino che avrebbe partecipato alla riunione con i russi nell’Hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre scorso, in cui si parlò di fondi da destinare alla Lega, è indagato per corruzione internazionale, lo stesso reato che la Procura di Milano ha già contestato a Gianluca Savoini. La Guardia di finanza, che sempre oggi aveva perquisito anche l’abitazione dell’ex bancario Francesco Vannucci, che per sua stessa ammissione partecipò alla riunione con i russi, a perquisito a Roma anche l’abitazione di Meranda e lo studio occupato fino a poco tempo fa.