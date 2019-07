Russiagate, il sito americano BuzzFeed non molla. Il leader della Lega dovrebbe rispondere a tre domande

BuzzFeed non molla e torna alla carica del segretario del Carroccio, Matteo Salvini. Perché “la questione non è se” la Lega abbia ricevuto soldi dalla Russia, dal momento che “come abbiamo scritto non sappiamo se l’accordo sia stato attuato”. Il punto è che il ministro dell’Interno dovrebbe rispondere a tre domande. Rilanciate via twitter da Alberto Nardelli, il giornalista del sito statunitense autore dell’articolo-scoop sui presunti finanziamenti da Mosca al partito di Salvini.

Eccoli, allora, i tre quesiti. Primo: “Qual è il suo rapporto con Savoini? Perché un uomo che non ha alcun ruolo ufficiale nel governo va in viaggio ufficiale a Mosca con il ministro, siede agli incontri con i ministri russi e partecipa alla cena con il presidente Vladimir Putin. In quale ruolo fa tutto questo?”. Secondo: “Cosa sa Salvini dell’incontro al Metropol del 18 ottobre scorso? Era al corrente del negoziato e dell’accordo proposto per finanziare il suo partito e la campagna elettorale? Conosce gli altri italiani che erano all’incontro?”.

Infine, la terza domanda posta da Nardelli: “Cosa ha fatto Salvini la sera del 17 ottobre a Mosca dopo essere intervenuto alla conferenza al Lotte Hotel? Perché i funzionari russi che avrebbe incontrato quella sera sono gli stessi citati il giorno successivo durante l’incontro al Metropol Hotel?”. Si attendono risposte.