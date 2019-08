Salvini anticipa su Facebook cosa dirà a Mattarella: “Metta la parola fine a questo spettacolo vergognoso e restituiamo la parola al popolo”

“Oggi chiederò questo a Mattarella: lei parlava di un governo forte, con una maggioranza ampia e posizioni condivise, può far nascere un Governo il cui unico collante e l’odio verso di me e la Lega? Spero che il presidente prenda atto che questa roba non rappresenta il popolo”. E’ quanto ha detto, nel corso di una diretta Facebook, il leader della Lega Matteo Salvini. “Se lei è garante del legame tra popolo e Palazzo – aggiunge Salvini – metta la parola fine a questo spettacolo vergognoso e restituiamo la parola al popolo. Mi auguro che Mattarella ascolti il cuore, la testa, il bene del popolo italiano”.