“Salvini fugge dal Parlamento”. Il Russiagate risveglia la dem Boschi. Dal Pd una mozione di sfiducia alla Camera nei confronti del vicepremier

“Salvini fugge dal Parlamento. Il M5S tiene come sempre i piedi in due staffe. C’è solo un modo per essere seri: presentare oggi stesso una mozione di sfiducia a Salvini alla Camera. Così scopriremo finalmente che cosa dirà Salvini e come voteranno i grillini”. E’ quanto ha annunciato la dem Maria Elena Boschi in un Tweet rilanciato anche da Matteo Renzi.