Sardegna, Basilicata e Umbria in esercizio provvisorio. M5S: “Salvini promette manovre da 50 miliardi ma nelle Regioni in cui governa la Lega sta facendo solo disastri”

“Sardegna, Basilicata e Umbria non sono riuscite ad approvare nemmeno il bilancio regionale e andranno in esercizio provvisorio. Sono tre regioni governate dalla Lega e dal Centrodestra”. Così i portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione Bilancio alla Camera.

“E’ questo il cambiamento che aveva promesso Salvini? Gli stessi che attaccavano e insultavano il MoVimento 5 Stelle – aggiungono – per mancanza di competenza non sono in grado di chiudere il bilancio entro fine anno! Salvini continua a promettere manovre da 50 miliardi ma nelle Regioni in cui governa la Lega sta facendo solo disastri, tutto a spese dei cittadini. La becera propaganda prima o poi si scontra con la realtà: altro che ‘buon governo’ del centrodestra”.

“Che Sardegna, Basilicata e Umbria siano in esercizio provvisorio perché i rispettivi Consigli regionali non hanno approvato il bilancio – commenta su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà -, è davvero una brutta notizia. Per la Lega, che si candida a governare il Paese, questo è decisamente un pessimo biglietto da visita”.