Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 sull’Appennino tosco-emiliano. L’epicentro nel Parmense. Nessun danno

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata avvertita oggi alle 13.17 sul crinale dell’Appennino tosco-emiliano, con epicentro in territorio toscano nei pressi del Passo del Brattello. L’Ingv stima la profondità della scossa a circa 7 km e le zone interessate riguardano i Comuni di Borgo Val di Taro, Berceto, Albareto, Valmozzola, Compiano, Bedonia, Tornolo, Bardi, tutti in provincia di Parma. “Ho sentito il presidente della Provincia di Parma e sindaco di Borgotaro, Diego Rossi- afferma Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna – per monitorare la situazione. Dall’Agenzia regionale per la Protezione civile mi informano che né alla loro Sala operativa, né ai Vigili del Fuoco sono stati al momento segnalati danni a cose o persone. Squadre di tecnici della Protezione civile – prosegue – stanno verificando sul posto la situazione. Seguo l’evolversi della vicenda insieme alla Giunta – ha concluso Bonaccini – pronti a rispondere ad ogni eventuale necessita’ o richiesta che dovesse presentarsi”.