Sei medici morti nelle ultime ore. Sale a 137 il bilancio dei camici bianchi che hanno perso la vita a causa del Coronavirus

Sono 6 i medici morti nella ultime ore a causa del Coronavirus. La Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che aggiorna costantemente il conto delle vittime, includendo medici in attività, in pensione e medici in pensione richiamati in servizio o comunque attivi, ha fatto sapere che il bilancio dei decessi dall’inizio dell’emergenza è salito a 137 vittime. Le ultime sei vittime, secondo quanto riporta la Fnomceo nel suo sito, sono: Carmela Laino (pediatra), Nicola Cocucci (odontoiatra e medico legale ), Alessandro Preda (medico di famiglia), Italo D’Avossa (virologo e immunologo), Renato Pavero (medico 118) e Antonio Lerose (otorino). In totale, stando ai dati aggiornati a ieri dell’Istituto Superiore di Sanità, sono 17.306 gli operatori sanitari contagiati dal virus Covid-19.