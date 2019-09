Settimana di fuoco per la Polizia Ferroviaria. E il bilancio è senza precedenti: 30 arresti e 231 denunciati durante i controlli sui treni e nelle stazioni

Un bilancio che, probabilmente, non ha precedenti: nell’ultima settimana il lavoro della Polizia ferroviaria ha portato a 30 arrestati e 231 denunciati. Un lavorìo frenetico che ha contemplato anche 33.509 identificati, senza dimenticare le 438 pattuglie impegnate in stazione e 929 a bordo treno, per un totale di 2.033 treni scortati, 270 servizi antiborseggio e 241 le sanzioni elevate. In particolare tra i risultati della Polfer a Lecco è stato arrestato il responsabile dell’aggressione alle due donne nel sottopassaggio della stazione. L’uomo, che in un primo momento è stato posto agli arresti domiciliari, è stato portato ieri sera in carcere. Un cittadino romeno, invece, è stato estradato in Italia perché indagato per la presunta violenza sessuale commessa ai danni di una giovane donna di 35 anni.