Shopping della Lega. Mercato delle vacche pure nel Lazio. I fratelli azzurri De Lillo pronti a saltare sul Carroccio

Dopo aver fatto campagna acquisti in Parlamento il leader della Lega Matteo salvini non è ancora sazio e sposta il suo raggio d’azione sui territori. Questa volta a farne le spese non è il Movimento 5 Stelle ma Forza Italia. Vi sarebbe, infatti, un drappello di dirigenti azzurri pronto a rispondere alle sirene leghiste anche nel Lazio, dove in questi mesi gli emissari del Capitano stanno tessendo la loro tela. Fra i nomi che circolano, ci sono quelli dei fratelli Fabio e Stefano De Lillo (nella foto), storici esponenti del partito di Berlusconi. L’obiettivo sarebbe quello di consolidare la presenza organizzativa del partito nel Lazio e nella Capitale, ma anche di costruire un solido ponte verso il mondo cattolico, nei confronti del quale i De Lillo vantano solide entrature.