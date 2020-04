Si riduce il numero dei ricoveri e dei contagi. Il 61% dei malati è in isolamento domiciliare con sintomi lievi. Ma il Coronavirus continua a mietere vittime, 760 nelle ultime 24 ore

Sono complessivamente 83.049 i malati di Coronavirus con un incremento, rispetto a ieri, di 2.477 (erano 2.937). Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – è di 115.242. Il dato è stato fornito, questa sera, nel corso della consueta conferenza stampa del capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. Sono 4.053 i malati di Coronavirus al momento ricoverati nelle terapie intensiva, 18 in più rispetto a ieri, di questi, 1.351 sono in Lombardia. Sale a 13.950 il numero delle vittime, con 760 decessi in più rispetto a ieri (erano 727).

Degli 83.049 malati complessivi, 28.540 sono ricoverati con sintomi e 50.456 si trovano in isolamento domiciliare. Si riduce l’aumento dei ricoveri dei malati con sintomi: l’aumento rispetto a ieri è di 137 ricoveri rispetto ai 211 registrati ieri. Sono, invece, 18.278 le persone guarite, 1.431 in più sempre rispetto a ieri quando l’aumento era stato di 1.118. “Il 61% del totale dei contagiati – ha detto Borrelli – è in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, numero cresciuto anche percentualmente, e si riduce il numero degli ospedalizzati”.

“Almeno dal 27 marzo – ha aggiunto Borrelli – assistiamo a una riduzione degli incrementi per quanto riguarda ricoverati e terapie intensive; queste ultime oggi presentano un numero (di aumento) veramente contenuto, rispetto a ieri solo 18 persone. Tutta una serie di valori che ci stanno stabilizzando. Non so dirvi se abbiamo iniziato la decrescita, dico che dobbiamo mantenere alte le misure, i comportamenti, basta un nulla per creare meccanismi repentini di riavvio del contagio. Preferisco rimanere con i piedi per terra”.

Nel dettaglio (qui la mappa dei contagi): i casi attualmente positivi sono 25.876 in Lombardia, 11.859 in Emilia-Romagna, 8.578 in Veneto, 8.799 in Piemonte, 4.789 in Toscana, 3.555 nelle Marche, 2.660 in Liguria, 2.879 nel Lazio, 2.140 in Campania, 1.587 nella Provincia autonoma di Trento, 1.864 in Puglia, 1.294 in Friuli Venezia Giulia, 1.606 in Sicilia, 1.251 in Abruzzo, 1.160 nella Provincia autonoma di Bolzano, 885 in Umbria, 718 in Sardegna, 627 in Calabria, 556 in Valle d’Aosta, 233 in Basilicata e 133 in Molise.