Solo in Lombardia i positivi al Coronavirus sono 5.469. Oltre 1.200 i nuovi contagi tra ieri e oggi. Gallera: “Il sistema sta reggendo e regge bene”

Sono in tutto 5.469 i positivi al Coronavirus in Lombardia, ovvero “1.280 più di ieri”, ha detto l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, nel corso di una diretta Facebook. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.802 (585 più di ieri), 440 in terapia intensiva (+41), mentre i dimessi sono stati 646 ed è salito a 333 il numero dei decessi.

“Il sistema sta reggendo e regge bene” ha aggiunto Gallera. “Stiamo costruendo ogni giorno risposte importanti”, ha detto l’assessore regionale aggiungendo che quanto si sta facendo in Lombardia rappresenta un “impegno straordinario che ci permette risposte di qualità”. Gallera ha citato le “parole scorate di anestesisti che sono sul fronte, comprensibili perché c’è un afflusso oltre le aspettative di pazienti”; ma, ha sottolineato, “vi voglio rassicurare, il sistema sta reggendo e regge bene”.

“Alla fine tutto si basa sulle scelte individuali, non basta il decreto. Il tema dell’azione individuale è fondamentale e riguarda tutti. E’ vero che le persone decedute avevano una età avanzata ma il problema di oggi è la capacità di fornire a chiunque le cure di qualità” ha aggiunto Gallera parlando a SkyTg24.