Sondaggio Ixè per Cartabianca: Di Maio unico leader in crescita in 3 rilevazioni consecutive. Si rafforzano M5S e FdI, ancora in calo la Lega ma frena anche il Pd

Ancora una settimana in flessione per Lega, che scende al 24,6% dal 24,9 della settimana scorsa, ma il Pd, che a sua volta perde lo 0,9%, arretrando al 22, non ne approfitta. Mentre consolidano la propria crescita il Movimento 5 Stelle (16,9% dal 16,8) e Fratelli d’Italia (14,2% dal 13,8). È quanto emerge dall’ultimo sondaggio Ixè per la trasmissione Cartabianca. Che registra anche una lieve ripresa di Forza Italia che sale al 7,5% dal 7,2 e de La Sinistra al 3 dal 2,8, mentre resta al palo Italia Viva ferma al 2,6%. Da segnalare infine la crescita di Azione, che sale al 2% dall’1,1 della scorsa settimana. Ma non è tutto. Molto interessante la classifica della fiducia nei leader politici (vedi foto). Se Il premier Giuseppe Conte è sempre saldamente al comando con il 59% di gradimento, seguito da Meloni (34%) e Salvini (29%), la vera sorpresa è Luigi Di Maio: il ministro degli Esteri ottiene il 27%, ma è l’unico leader costantemente in crescita nelle ultime tre rilevazioni consecutive di Ixè.