Stadio della Roma, andranno a processo in 12, tra cui l’imprenditore Parnasi, il forzista Palozzi e il dem Civita

Andranno a processo in 12, tra cui l’imprenditore romano Luca Parnasi, e in tre hanno già patteggiato la pena. E’ la decisione del gup di Roma nell’ambito del filone principale dell’inchiesta sulla costruzione del nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle. A giudizio, oltre a Parnasi, andranno quindi l’ex vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Adriano Palozzi (Forza Italia), l’ex assessore regionale alle Politiche del territorio e Mobilità Michele Civita (Pd) e il soprintendente ai beni culturali, Francesco Prosperetti. I patteggiamenti, a due anni, riguardano, invece, alcuni ex collaboratori del costruttore romano. La prima udienza del processo è stata fissata per il prossimo 5 novembre.