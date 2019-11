Stadio della Roma, il leghista Centemero e l’ex dem Bonifazi rischiano il processo per i finanziamenti ricevuti dall’imprenditore Parnasi

Il tesoriere della Lega, Giulio Centemero, e l’ex tesoriere del Pd ora passato a Italia Viva, Francesco Bonifazi, rischiano il processo nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma e in particolare per i finanziamenti erogati dall’imprenditore romano Luca Parnasi (nella foto). La Procura di Roma ha chiuso, infatti, il filone di indagine che coinvolge i due politici. A Centemero è contestato il reato di finanziamento illecito, così come a Bonifazi che dovrà però rispondere anche emissioni di fatture per operazioni inesistenti. L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, riguardava i 150 mila euro destinati alla fondazione Eyu, vicina al Pd, e i 250 mila euro all’associazione “Più Voci” presieduta all’epoca dei fatti da Centemero. Nei confronti di Parnasi, già sotto processo nel filone principale dell’inchiesta, l’accusa è di concorso in finanziamento illecito.