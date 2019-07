Statuto e alleanze, Zingaretti si appresta a lanciare la doppia sfida di rinnovamento del Pd

Una giornata chiuso nella sua stanza al Nazareno, a mettere a punto la relazione per l’assemblea del Pd di oggi. Dove Nicola Zingaretti si appresta a lanciare la doppia sfida di rinnovamento del partito. Da una parte l’insediamento della Commissione di riforma dello statuto e del partito, dall’altra il Viaggio per l’Italia e l’appuntamento d’autunno con la Costituente delle Idee a Bologna per stringere quelle alleanze civili e politiche che rappresentano l’unica vera possibilità di vittoria alle elezioni. La Commissione sarà insediata oggi stesso e sarà formata da un minimo di 11 a un massimo di 15 membri scelti nel rispetto del pluralismo interno. Che dovranno elaborare la proposta di riforma dello statuto da sottoporre ai territori. Con un punto già dato per scontato: l’automatismo che oggi prevede la coincidenza nella stessa persona candidato premier-segretario sarà rivisto. In un sistema largamente proporzionale, del resto, è indispensabile prevedere primarie di coalizione. Nulla di deciso, affermano comunque esponenti dem vicini al segretario: spetterà alla Commissione di riforma trovare i giusti meccanismi. Altro capitolo su cui si potrebbe intervenire è quello riguardante le primarie per la scelta del segretario. L’ultima volta ci sono voluti sette mesi per completare l’iter dall’apertura del congresso, con il voto nei circoli, alle primarie nazionali. Troppo, in una fase in cui la politica si muove a ritmi vorticosi.