Taglio dei parlamentari all’ultimo miglio. Il 7 ottobre alla Camera il voto definitivo. Di Maio: “Manteniamo una promessa alla faccia di chi ha fatto cadere il precedente governo”

“In questo momento tutti dicono che questo governo è nato per mantenere le poltrone e invece proprio questo governo le taglia, alla faccia di chi ha fatto cadere il (precedente) governo per non tagliare i parlamentari”. E’ quanto ha detto il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, nel corso di in una diretta Facebook da New York commentando la calendarizzazione del taglio dei parlamentari il 7 ottobre alla Camera. In aula, ha aggiunto il leader pentastellato, “vedremo chi avrà il coraggio di non votare per il taglio dei parlamentari”.

“Recuperiamo 500 milioni di euro – ha aggiunto Di Maio – con cui potremo comprare 13mila ambulanze, costruire 133 scuole e fare grandi cose. Manteniamo una promessa. Un grazie a tutti, a questo governo, alla maggioranza in parlamento, al presidente della Camera Roberto Fico per averci lavorato: ancora una settimana e mezzo e festeggiamo il taglio dei parlamentari più importante della storia, mai fatto, e sarà legge grazie al Movimento 5 Stelle”.