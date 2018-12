Terremoto nel catanese. Scossa di magnitudo 4.8 alle falde dell’Etna. Crolli e una decine di feriti non gravi

E’ stata di magnitudo 4.8 la forte scossa di terremoto registrata alle 3:19 di oggi a nord di Catania. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a solo un chilometro di profondità ed epicentro vicino ai comuni di Viagrande e Trecastagni. Una decina i feriti lievi, tutti raggiunti e soccorsi.

I Vigili del fuoco hanno segnalato danni strutturali e crolli, in corso di valutazione, nella zona di Acireale, Aci Santantonio, Zafferana Etnea. Nella zona sono stati inviati uomini dalla Calabria e squadre specializzate in ricerca e soccorso (Usar) e cinofili, la sala operativa nazionale ha disposto anche l’allertamento delle squadre di Lazio, Campania e Puglia.

Sei i comuni maggiormente: Zafferana Etnea, Acireale, Aci S. Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Santa Venerina. Il terremoto ha danneggiato anche chiesa di Maria Santissima del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale. Crollati il campanile e la statua di Sant’Emidio, ritenuto il protettore dei terremoti. Il centro abitato più danneggiato è Fleri, una frazione di Zafferana Etnea molto vicina all’epicentro, dove due persone sono state estratte dalle macerie di una palazzina crollata.

Un 80enne è stato estratto da soccorritori dalle macerie della sua abitazione dove il sisma lo ha sorpreso nel sonno ma ha riportato solo lievi contusioni alla testa. Lo stesso per un abitante di Pisano. A Zafferana Etnea una casa di riposo per anziani è stata abbandonata dagli ospiti. Danni anche a Santa Venerina e a Santa Maria La Stella e a Pennisi, frazione di Acireale, dove sei famiglie sono state sfollate per il crollo parziale di una palazzina.

Sempre in via precauzionale è stata sospesa per oltre 5 ore, dalle 3.20 e fino alle 8.50, la circolazione ferroviaria sulle linee Messina-Siracusa e Catania-Palermo. E’ stato attuato il protocollo di sicurezza in caso di sisma ed i tecnici di Rfi hanno effettuato un sopralluogo in particolare tra Taormina e Lentini e fra Bicocca e Caltanissetta. Tre treni regionali sono stati sostituti da autobus e due intercity hanno accumulato mezz’ora di ritardo.

L’evento sismico di questa notte, ha fatto sapere l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si colloca nell’area etnea, a circa 2 chilometri a Nord di Viagrande e Trecastagni, nella provincia di Catania, e a Sud Est rispetto alle scosse che si sono verificate nei giorni precedenti sull’Etna. Il terremoto è avvenuto a 5-6 chilometri dalla costa ed è superficiale con una profondità stimata intorno a 1.2 chilometri. L’ubicazione dell’evento, ha aggiunto l’Etna, è molto simile a quella del terremoto del Catanese del 20 febbraio 1818.

Dall’inizio dell’attività etnea (il 23 dicembre scorso), complessivamente nella zona sono avvenute quasi 60 scosse con magnitudo superiore a 2.5 (3 dopo il terremoto di questa notte), la maggior parte sono localizzate nelle vicinanze delle scosse di magnitudo fra 4.0 e 4.3 avvenute il 24 dicembre.

Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, accompagnato da un team di esperti è in partenza per la Sicilia per fare un punto della situazione sui danni provocati dallo sciame sismico. Dopo un sorvolo dell’area colpita, Borrelli incontrerà le autorità locali presso la Prefettura di Catania per pianificare gli interventi di assistenza alla popolazione e di verifica dell’agibilità degli edifici.