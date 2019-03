Tornano in libertà i genitori di Renzi. Il Riesame revoca gli arresti ma non potranno esercitare attività imprenditoriali per 8 mesi

Il Tribunale del Riesame di Firenze, accogliendo la richiesta della difesa, ha revocato la misura degli arresti domiciliari per entrambe i genitori dell’ex premier Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, disposta il 18 febbraio scorso dal gip su richiesta del pm Luca Turco nell’ambito di un’inchiesta per bancarotta e fatturazioni per operazioni inesistenti. Il Riesame ha inoltre disposto nei confronti dei coniugi Renzi la misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio dell’attività imprenditoriale per 8 mesi. “Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono persone libere – dice il loro legale Federico Bagattini -, per i prossimi otto mesi non potranno svolgere attività imprenditoriale. La difesa esprime la propria soddisfazione alla quale si unisce quella dal punto di vista umano dei coniugi Renzi”.