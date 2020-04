Mes, Orlando in campo. Sì al lodo Conte: “E’ consigliabile non andare divisi e in ordine sparso, poi valutiamo gli strumenti”

“A me convince il lodo che ha proposto Conte. Vediamo alla fine di una trattativa, che è complicata e nella quale è consigliabile non andare divisi e in ordine sparso, quali saranno gli strumenti e poi valutiamo gli strumenti”. Parola del vice segretario del Pd, Andrea Orlando (nella foto), a Radio Capital. “Noi continuiamo a fare una discussione su come va usato il Mes quando ancora non sappiamo come sarà scritto, mi sembra abbastanza surreale”. Quanto al lavoro dell’Eurogruppo è “meramente istruttorio” finché non è votato dal Consiglio Ue. Inoltre, ha osservato, “aprire uno scontro frontale su questo tema mentre c’è una trattativa aperta è il modo migliore per condurre al peggio la trattativa” stessa. Solo alla fine “vedremo quali sono quelli funzionali ad un processo di ripresa”.