Venezia, Toninelli: “Individuati i siti dove dirottare le navi da crociera in transito in attesa di una soluzione definitiva”

“Non ho abbandonato nessun progetto nei cassetti del ministero, sono stati individuati i siti dove dirottare le Grandi navi da crociera in transito a Venezia, in attesa di realizzare una soluzione definitiva”. E’ quanto ha detto il ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Danilo Toninelli, nel corso dell’audizione in commissione Trasporti della Camera. “Subito dopo il nostro insediamento – ha aggiunto -, abbiamo istituito presso il Mit un tavolo interistituzionale insieme al ministero dell’Ambiente e a quello dei Beni culturali”. Toninelli ha poi ricordato che “non è mai stato elaborato uno studio circa la compatibilità e i rischi derivanti dei traffici delle navi da crociera all’interno del polo petrolifero di Marghera, soprattutto in riferimento all’area del bacino di evoluzione prospiciente l’area del Canale Nord”.