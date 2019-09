Via libera dal Consiglio di Stato ai sistemi anti-abbandono sui seggiolini per bambini in auto. Un passo in avanti per porre un freno alle troppe tragedie dei piccoli che perdono la vita dimenticati all’interno dei mezzi lasciati sotto il sole. Il parere favorevole dei giudici sul regolamento tecnico che definisce gli standard funzionali e tecnici dei dispositivi consente di dare seguito all’applicazione dell’obbligo di usare tali sistemi di allarme, contenuto in una proposta di legge firmata dal pentastellato Diego De Lorenzis (nella foto), vice presidente della Commissione trasporti della Camera, approvata all’unanimità in Parlamento. “Dobbiamo ora modificare rapidamente il codice della strada per rendere più sicure le nostre strade per gli utenti più vulnerabili”, ha dichiarato De Lorenzis.