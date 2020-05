Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Rilancio. Dal Governo 55 miliardi per far ripartire il Paese. Conte: “E’ pari a due manovre. Un lavoro incredibile”

“E’ un testo complesso, sono oltre 250 articoli, parliamo di 55 miliardi, pari a due manovre, un lavoro incredibile”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa a margine del Consiglio dei ministri in cui il Governo ha approvato il decreto rilancio. “Il decreto Rilancio – ha aggiunto il presidente del Consiglio – arriverà in Parlamento. Con le forze di maggioranza ma spero anche con l’opposizione mi auguro che il decreto possa essere migliorato. Introduciamo misure di rilancio e sostegno alle imprese per una pronta ripartenza. Aiutiamo le famiglie che hanno figli, abbiamo un reddito di emergenza. Per i lavoratori le risorse sono cospicue, sono pari a 25,6 miliardi di euro”.

“Sarà istituito – ha detto ancora il presidente del Consiglio – il reddito di emergenza per due mesi e l’importo sarà dai 400 agli 800 euro”. Per la Cassa integrazione in deroga “confidiamo che le erogazioni arrivino più speditamente di adesso, non ci sono sfuggiti i ritardi e cerchiamo con questo decreto di rimediare con dei passaggi più spediti. Per la sanità c’è un intervento cospicuo, pari a 2 miliardi e 250 milioni. Dobbiamo semplificare e fare in modo che arrivino in modo semplice, rapido, veloce. Abbiamo pagato l’85% di cassa integrazione, quasi 80% di bonus autonomi, misure per 4,6 milioni di lavoratori. Abbiamo lavorato per rendere meno farraginosi i passaggi e confidiamo di recuperare il tempo perduto, avendo snellito la procedura”.

“E’ stato un lavoro intenso – ha detto, invece, il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri -, abbiamo approvato un decreto imponente sia per le risorse sia per gli indirizzi, da una lato sosteniamo famiglie e imprese, dall’altro mettiamo le basi per la ripresa dell’economia. Nessuno sarà lasciato solo: lavoratori e famiglie”.