Violenta esplosione in un deposito di fuochi d’artificio nel messinese. Ci sono tre vittime, dispersi e diversi feriti

Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove intorno alle 16.45 di oggi, si è verificata una violenta esplosione in un deposito di fuochi pirotecnici. Il bilancio, al momento provvisorio, è di tre morti e due dispersi. Tra le vittime c’è una donna di 71 anni, moglie del titolare della fabbrica. Diversi i feriti con gravi ustioni sono stati trasportati in ospedale e diverse squadre dei Vigili del fuoco stanno operando. Il deposito appartiene alla ditta ‘Costa Vito e figli’, che produce giochi pirotecnici di prima, seconda e terza categoria. La ditta ha anche un punto vendita a Barcellona Pozzo di Gotto.

Barcellona Pozzo di Gotto (ME), esplosione alle 16:45 in un deposito di fuochi d’artificio: intervento #vigilidelfuoco in corso, recuperati tre corpi privi di vita, segnalati due dispersi, soccorsi due feriti #20novembre aggiornamento ore 18:00 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 20, 2019