Voglia di Italexit. Il leghista Borghi volta le spalle all’Euro: “La Lega pronta ad uscire”

Uscire dall’euro “farebbe bene al nostro Paese”. Inizia così l’intervista, oggi in edicola, concessa dal consigliere economico di Salvini e presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, al magazine tedesco Capital. Un botta e risposta in cui il leghista ha spiegato che sarebbe “pronto a compierla (l’uscita dall’euro, ndr), se ci fosse una legittimazione democratica, come una vittoria elettorale con più del 50 per cento”. Parole di fuoco che sono state precisate dallo stesso Borghi ieri con un tweet in cui ha precisato: “Riprovano il solito giochetto prendendo un’intervista di un mese fa dove dico che l’euro non mi piace (sai che novità) ma che non uscirei senza pieno mandato democratico a farlo. Ovviamente si omette il ‘ma’ e si fa il titolo ad effetto. Che noia”.