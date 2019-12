Voli di Stato, Salvini indagato per abuso d’ufficio. Nel mirino della Procura di Roma 35 viaggi a bordo dei mezzi aerei di Polizia e Vigili del Fuoco

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è indagato per abuso d’ufficio dalla Procura di Roma nell’ambito di un’inchiesta riguardante 35 voli di Stato, già dichiarati illegittimi dalla Corte dei Conti, di cui l’ex vicepremier e ministro dell’Interno avrebbe usufruito quando era in carica. I pm capitolini hanno già trasmesso gli atti al tribunale dei ministri. La Corte dei Conti, che si interessò al caso dopo un’inchiesta di Repubblica che documentava gli spostamenti di Salvini, non sempre per fini istituzionali, archiviò il fascicolo non riscontrando un danno erariale ma trasmise il fascicolo per ulteriori valutazioni alla Procura di Roma. L’uso dei velivoli di Stato venne ritenuto illegittimo dai giudici contabili in quanto l’utilizzo di mezzi aerei della Polizia e dei Vigili del fuoco è riservato allo svolgimento di compiti istituzionali o di addestramento.