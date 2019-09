Zingaretti usa la ruspa contro il Carroccio: “Sull’immigrazione Salvini cavalca o inventa i problemi. Noi proviamo a risolverli per il bene comune”

Stavolta sulla ruspa ci sale il segretario del Pd, Nicola Zingaretti (nella foto). Che, via Facebook, lancia una stoccata al leader della Lega Matteo Salvini. “Sull’immigrazione Salvini cavalca o inventa i problemi. Noi proviamo a risolverli per il bene comune. La differenza è tutta qui”, taglia corto il leader dem replicando alle polemiche sollevate dall’ex ministro dell’Interno sui porti aperti dalla sinistra, dimenticando che tali erano pure quando lui stava al Viminale. “Quelli del Pd sono ossessionati dall’idea di regalare soldi alle Ong. Attendiamo che i geni al governo si inventino una Carola tax, non mi stupirei più di nulla”, è il nuovo mantra del Capitano. Che tace, ovviamente, sul fatto che quando era ministro, tutte le navi Ong, in un modo o nell’altro, sono attraccate regolarmente.