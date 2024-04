Sedici europarlamentari sul canale filorusso “Voice of Europe”

Per l'Italia ospiti del canale filorusso "Voice of Europe" sono stati Matteo Gazzini e Francesca Donato, entrambi ex leghisti.

Sono sedici gli europarlamentari, tutti provenienti dall’area dell’estrema destra, che hanno partecipato a video pubblicati sul canale YouTube “Voice of Europe“, considerato un veicolo di propaganda e disinformazione russa. Lo rivela un’indagine dell’edizione europea del portale “Politico“.

Gli eurodeputati e altri rappresentanti di governi di Paesi provenienti prevalentemente dell’Europa centrale e orientale hanno rilasciato interviste video a un canale con solo 351 iscritti su YouTube e appena 60 mila visualizzazioni dall’estate scorsa a oggi. La diffusione di tali contenuti sulle piattaforme social risulta però maggiore, in particolare su X. In alcuni dei video in questione, alcuni deputati del Parlamento europeo facevano commenti in cui auspicavano una sconfitta dell’Ucraina e in cui criticavano le istituzioni di Kiev, anche in prospettiva di una futura adesione del Paese all’Ue.

Dall’agosto scorso, Voice of Europe ha organizzato quattro dibattiti e interviste individuali con diversi deputati europei. Matteo Gazzini e Francesca Donato (nella foto) sono i nomi italiani citati nell’inchiesta. Gazzini si è candidato per l’Europarlamento nel 2019 con la Lega, risultando primo dei non eletti. Subentrato nel 2022 ha abbandonato il partito di Salvini a dicembre dell’anno scorso entrando in Forza Italia. Ex leghista è anche Francesca Donato, ora dirigente nel partito di Totò Cuffaro.