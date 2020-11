27.000 contagiati tra medici e infermieri. 900 casi al giorno. Ricciardi: “La pressione in tutta Italia sugli ospedali è terribile”

“In questo momento la pressione in tutta Italia sugli ospedali è terribile: solo in un mese si sono contagiati in 27.000 contagiati tra medici e infermieri, 900 al giorno, se continua questa pressione non solo rende impossibile curare i pazienti ma sguarnisce la prima linea”. E’ quanto ha detto ad Agorà il professore di Igiene dell’Università Cattolica e consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi. “E’ assolutamente necessario limitare al massimo la mobilità – ha aggiunto – e fare solo le cose che veramente servono, tutto il resto per il prossimo mese deve essere assolutamente limitato”.