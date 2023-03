Paura a Novara dove si sono verificate alcune esplosioni in una fabbrica di vernici e solventi. Per fortuna non si registrano né feriti e né intossicati ma a preoccupare è la nube tossica sprigionata dal rogo. Proprio per questo il sindaco Alessandro Canelli ha deciso di impedire le uscite dalle scuole e ha chiesto agli abitanti di non uscire di casa.

I provvedimenti del sindaco di Novara

Evacuati tutti gli edifici in un raggio di 500 metri attorno al luogo dell’incendio. Stando a quanto trapela la vasta nube che sovrasta la città, a causa del forte vento, si starebbe spostando verso nord. Le fiamme nell’impianto sono alte decine di metri, sul luogo operano i vigili del fuoco di tutto il Piemonte.

Il rogo nell’azienda di Novara

Nell’azienda chimica di San Pietro Mosezzo, in provincia di Novara, lavoravano una cinquantina di persone. Al momento in cui è divampato l’incendio erano già a lavoro una trentina di loro che sono riusciti a mettersi in salvo prima che fosse troppo tardi.

A descrivere gli attimi di puro terrore vissuti in città è stato il consigliere comunale di Forza Italia, Giuseppe Gagliardi, che ha registrato un video diffuso sui social nell’immediatezza dei fatti. Nel filmato si sente una donna che racconta: “È un macello, è scoppiato tutto il capannone, è tutto bruciato”.