A Roma il vertice “Food for Gaza” con il ministro degli esteri israeliano Katz

Avrà luogo oggi pomeriggio alla Farnesina una riunione operativa sull’iniziativa “Food for Gaza” presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, alla quale parteciperà il Ministro degli Affari Esteri israeliano, Israel Katz.

Alla riunione saranno presenti, oltre ai due Ministri, rappresentanti di FAO e PAM, assieme al capo dipartimento della Protezione Civile italiana Fabrizio Curcio e al Presidente della Croce Rossa italiana Rosario Valastro che rappresenterà anche la Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (FICROSS) Parteciperanno anche il Rappresentante Permanente presso la FAO e il Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo, responsabili dell’iniziativa per il Ministero degli Esteri.

Tajani: “Chiediamo a Israele di adottare un cessate il fuoco e di aprire i valichi terrestri per facilitare l’arrivo di beni essenziali per la popolazione”

“Sono trascorsi 6 mesi dal 7 ottobre, dal brutale assalto di Hamas alla popolazione israeliana. Ho invitato a Roma il Ministro Katz e con lui incontrerò un gruppo di parenti degli ostaggi, per i quali l’Italia chiede la liberazione immediata. Non cesseremo mai di condannare la brutale decisione di Hamas di condurre un vero pogrom contro i cittadini israeliani che vivevano intorno alla Striscia”, ha dichiarato Tajani, aggiungendo che “al ministro Katz presenterò “Food for Gaza” e chiederò che Israele adotti un cessate-il-fuoco, apra i valichi terrestri e renda subito operativo il corridoio marittimo per facilitare l’arrivo nella Striscia di Gaza di beni essenziali per la popolazione, in particolare aiuti alimentari, oltre a beni sanitari di prima necessità”.

“Siamo estremamente allarmati per la gravissima situazione sul terreno”

“Siamo estremamente allarmati per la gravissima situazione sul terreno”, prosegue il Vicepremier, “e l’iniziativa che abbiamo messo in campo ha l’obiettivo di contribuire fattivamente a evitare una catastrofe umanitaria a Gaza”. L’iniziativa “Food for Gaza”, attivata nelle settimane scorse dalla Farnesina su impulso del ministro Tajani, è finalizzata ad agevolare l’accesso degli aiuti alimentari, alleviare le sofferenze della popolazione e garantire la sicurezza alimentare nella Striscia di Gaza. Il Governo italiano conferma ad Israele che intende rimanere in prima linea nel fornire assistenza e cure mediche alla popolazione palestinese, e che bisogna passare immediatamente a una fase di cessate-il-fuoco e di riabilitazione ad ogni livello delle strutture civili, ospedaliere, alimentari, agricole della Striscia.