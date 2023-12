A Roma la raccolta differenziata è ferma al palo

La raccolta differenziata a Roma è ferma al palo. L’aumento nell’ultimo anno è stato quasi nullo e gli obiettivi fissati dal sindaco, Roberto Gualtieri, di questo passo sono praticamente irraggiungibili: il primo cittadino ha posto l’asticella in alto, sostenendo che verrà raggiunto il 60% entro il 2028, se non prima. Ma andando avanti solo dell’1% in più ogni anno come ora, bisognerà invece aspettare molto di più, fino al 2036. Gli ultimi due dati sono quelli dei report di Legambiente e Ispra: in entrambi i casi si parte dalle cifre ufficiali rilasciate dall’Arpa per il 2022.

Parla di “dati irrisori” il presidente regionale di Legambiente, Roberto Scacchi, commentando l’aumento di un solo punto della differenziata tanto a Roma quanto nel Lazio. Partiamo dalla Capitale: si è passati dal 44,9% del 2021 al 45,88% del 2022. Meno di un punto in più. Dopo una crescita, nel periodo che va dal 2012 al 2016, che è stata di ben altro tipo: dal 24% al 42%. Poi c’è stato un rallentamento: in sette anni l’aumento è stato di meno di quattro punti, fino al 45,88% dell’ultimo anno. Nel Lazio invece si è passati dal 53,42% del 2021 al 54,23% del 2022.

Terzultimo posto in Italia, contro un valore medio nazionale del 64%. I dati di Legambiente vengono confermati dall’Ispra, in un lungo report che contiene cifre elaborate in maniera molto simile e quasi sempre corrispondenti. Partiamo dalla Città Metropolitana di Roma: l’aumento è stato dal 51,4% al 52,3%. Poco meno di un punto in più e sulla stessa linea dell’anno precedente: nel 2020 il tasso era infatti del 50,4%. Il dato di Roma è più basso della media delle Città metropolitane italiane, che è cresciuta dal 56,2% al 57,6%. Passando poi al solo dato comunale, l’aumento è dello 0,9% fino a quota 45,9% nel 2022.

Nel 2020 era invece al 43,7%, esattamente come nel 2018 (quindi non c’era stata crescita della percentuale). Le cifre del 2022 sono le prime che riguardano in tutto e per tutto la giunta Gualtieri: il sindaco è infatti in carica dall’ottobre del 2021 e i suoi risultati sulla differenziata si possono valutare solamente dal 2022. Anno in cui la crescita è stata davvero minima, come visto. Inoltre si nota come la Capitale sia più in difficoltà delle altre grandi città italiane: la media nazionale è passata dal 42% del 2018 al 46,9% del 2022, partendo da un dato peggiore di Roma e trovandosi ora con una percentuale più alta. Per quanto riguarda i dati delle province del Lazio, quello di Roma è di gran lunga il peggiore: siamo al 52,3% contro il 57,8% di Rieti, il 61,4% di Latina, il 62,5% di Frosinone e il 65,2% di Viterbo.