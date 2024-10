L’arcidiocesi di Los Angeles, la più grande degli Stati uniti, ha accettato di pagare 880 milioni di dollari a 1.353 persone le quali affermano di essere state abusate sessualmente da bambini dal clero cattolico. Lo scrive il New York Times. Si tratta del più alto pagamento singolo da parte di una diocesi per le vicende di abusi sessuali, che porta il totale finora pagato dall’istituzione cattolica principale della California a oltre 1,5 miliardi di dollari.

L’accordo è stato annunciato mercoledì in una dichiarazione congiunta degli avvocati per i querelanti e l’arcidiocesi. “Mi dispiace per ognuno di questi incidenti, dal profondo del mio cuore”, ha affermato in una dichiarazione l’arcivescovo José H. Gomez. “La mia speranza è che questo fornisca una certa misura di guarigione per ciò che questi uomini e donne hanno sofferto”. L’accordo supera il massimo precedente per una diocesi, dal 2007, quando Los Angeles ha accettato di pagare 660 milioni di dollari in cause intentate da 508 persone, ha detto Terence McKiernan, presidente di BishopAccountability.org, un gruppo di controllo che ha monitorato le segnalazioni di abusi del clero per decenni.